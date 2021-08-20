Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и на краткосрочном горизонте может возобновить рост в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель "быков" - уровень 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов", - пишет аналитик.

Пигарев также отмечает, что в пятницу мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать негативную динамику на фоне ожиданий скорого сворачивания программы QE в США. Ситуация на рынке труда, которая является одним из важнейших факторов, определяющих параметры денежно-кредитной политики ФРС, продолжает улучшаться. Согласно опубликованным в четверг данным, количество заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось до минимального уровня с марта 2020 года (348 тыс.) и оказалось ниже консенсуса (368 тыс.) и показателя предыдущего периода (377 тыс.).

Ожидания сокращения программы QE привели к укреплению американской валюты, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс". Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно основных мировых валют, вырос до 93,57 - максимального уровня в текущем году, что оказывает давление на сырьевые товары. Котировки американского сорта нефти WTI с начала недели потеряли 7,2% и находятся на 15,6% ниже максимальных отметок года. Не помогла черному золоту и статистика от Минэнерго США, которая отразила снижение коммерческих запасов сырья на 3,2 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 2,1 млн за неделю, завершившуюся 13 августа.

Не добавляет оптимизма инвесторам и высокий уровень заражений коронавирусом. Смертность от COVID-19 в США находится на максимумах с февраля текущего года, подчеркивает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.