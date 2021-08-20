Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Доллар укрепляется ко всем мировым валютам, в том числе к рублю на фоне предстоящего заседания ФРС США, на котором, как ожидается, будет принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики. Нефть торгуется на уровне $66 за баррель марки Brent. Цены на топливо, хотя и замедлили падение, но в будущем могут снизиться еще на 5% - все это из-за опасений рынка вокруг распространения коронавируса. Оба этих фактора действуют против рубля. Евро немного подрос к рублю, до 86,9 руб./EUR1, доллар укрепился выше ожиданий, до уровня в 74,40 руб./ $1", - отмечает Зотов.

На взгляд эксперта, доходности по ОФЗ за неделю принципиально не изменились. Так, по "длинным" облигациям федерального займа она составляет около 7,1%. Среднесрочные и "короткие" облигации показывают уровень 6,75% и 6,45% соответственно. По мнению Зотова, такой уровень ставок показывает, что рынок пока не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки.

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