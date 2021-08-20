Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью не удалась, Распадская обновила максимум на дивполитике

Москва. 20 августа. Попытка рынка акций РФ подрасти утром в пятницу сменилась новой просадкой из-за слабости нефти и негативной динамики акций в Азии и Европе; акции "Распадской" раллировали к новым максимумам после анонсирования дивидендов и новой дивидендной политики.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3849,21 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1629,75 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,41 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам второго квартала 2021 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 6,96 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Это чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали, что чистая прибыль "Мосбиржи" вырастет на 3,8%, до 7,08 млрд рублей.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) занял место "Норникеля" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard) по итогам августовской ребалансировки, сообщил индексный провайдер MSCI. Как ранее сообщалось, эксперты ожидали такой исход ребалансировки. Изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что с учетом окончания торговой недели и скудости экономического календаря негативный сантимент на рынках должен ослабнуть. Но есть опасения, что нервозность на рынках может сохраниться перед симпозиумом членов ФРС в Джексон-Хоуле, который пройдет 26-28 августа.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, протокол заседания ФРС вряд ли окажет длительное негативное влияние на рынки, поскольку о сокращении покупки облигаций уже нынешней осенью говорили многие представители американского регулятора. Скорее можно говорить об актуализации страхов, что программа будет полностью свернута в середине 2022 года, а после этого начнется повышение ставки. Тем не менее, протокол стал в большей степени поводом для фиксации прибыли на перегретых рынках. В итоге доллар оказался на максимуме за девять месяцев, нефть на минимуме за три месяца, а рынки стремительно отходят от своих исторических максимумов. Российский рынок акций долго пытался расти на фоне постоянного притока новых инвесторов, но и этой подпитки ликвидности уже не хватает.

Нефть дешевела шесть сессий подряд. Соответственно, можно говорить о локальной перепроданности актива. Впрочем, потери в нефтяных контрактах также фиксируются уже три недели подряд. Столь негативная динамика проявляется на фоне распространения Delta-штамма коронавируса, против которого созданные вакцины обладают низкой эффективностью. Карантинные меры приняты в Японии, КНР, Филиппинах, Таиланде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Плюс к этому близится завершение высокого сезона спроса на бензин в северном полушарии. Тем не менее, в техническом плане нефть выглядит излишне перепроданной и может завершить пятничные торги отскоком, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, несмотря на негативные новости от Федрезерва, в США просадка акций была выкуплена - это говорит о том, что рынок не готов перейти в полноценную коррекцию со снижением индексов процентов на 10. Причем S&P 500 протестировал нижнюю границу восходящего канала на уровне 4390 пунктов, но сумел закрыться выше нее - это хороший знак.

Индекс МосБиржи пробил поддержку в районе 3880 пунктов, но этот пробой может оказаться ложным в случае сценария отскока вверх. Из "голубых фишек" лучше рынка могут оказаться акции "Газпрома" и Сбербанка. Внимание стоит уделить акциям "Роснефти" - совет директоров в пятницу даст рекомендации по дивидендам за полугодие. Никаких сюрпризов не ожидается, на выплаты должно быть направлено 50% прибыли по МСФО, но новость может поддержать котировки акций компании.

По-прежнему рекомендуется сокращать долю нефтянки в портфелях. На уверенный рост нефти надежд нет, в лучшем случае котировки залягут в боковик $65-68 за баррель Brent. Но есть риски и дальнейшего ее снижения в случае продолжения разрастания коронавируса в странах - основных потребителях нефти и усиления позиций доллара, отмечает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, для нефти складывается специфическая ситуация: с одной стороны, перспектива сокращения QE в США негативна для цен на нефть, с другой - по миру идет коронавирус "дельта", который может стать поводом для продления QE, но одновременно нанести удар по спросу на нефть. Ситуация выглядит так, что при любом исходе поводов для существенного восстановления нефтяных котировок нет. В то же время и более глубокого падения может не произойти, ведь рынок по-прежнему в дефиците.

Таким образом, диапазон $64,5-66 за баррель выглядит вполне справедливым для нефтяных котировок на горизонте ближайших недель. Он предполагает небольшой потенциал снижения с текущих уровней, но полноценное продолжение коррекции в этот сценарий не входит. В пятницу нефть Brent подросла - краткосрочный импульс вверх после шести дней снижения выглядит логичным, но в устойчивый рост он вряд ли перерастет, считает эксперт.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%, Dow Jones (-0,2%) снизился по итогам третьей сессии подряд, но подросли за счет акций технологических компаний индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,1%).

Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения, отмечает MarketWatch.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%) на фоне опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе, также "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Статданные из Японии, опубликованные в пятницу, показали очередное снижение потребительских цен в стране (в июле цены снизились на 0,3%) на фоне сокращения объемов потребления из-за новой волны заболеваемости COVID-19.

На нефтяном рынке утром в пятницу попытки отскока пока неудачны после падения накануне до минимумов с мая. Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,37 за баррель (-0,1% и -2,6% в четверг), сентябрьская цена WTI - $63,68 за баррель (-0,02% и -2,7% накануне).

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии, и в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу. С начала текущей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - более чем на 6%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,1%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,4%).

Выросли акции "Распадской" (+30,7%, до 333,2 рубля), "Белона" (MOEX: BLNG) (+23,7%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+20,9%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+10,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,5%).

Акции "Распадской" локально взлетали до 351,6 рубля (+37,9%, новый максимум) после выхода отчета и дивидендных новостей.

EBITDA ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) в I полугодии составила $310 млн против $124 млн годом ранее, сообщила компания. Данные за I полугодие включают консолидированные активы "Южкузбассугля" (Новокузнецкая площадка). Группа получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров - 4 октября). Также совет утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, и если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11 млрд рублей (из них 2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1 млрд рублей на акции "Норникеля").