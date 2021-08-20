Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1775-1790/унц. в пятницу - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1775-1790 за тройскую унцию в течение торговой сессии в пятницу, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

Эксперт также отмечает, что важной макростатистики в пятницу не ожидается, но запланированы выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана и публикация отчета CFTC по позициям трейдеров на рынке золота.

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