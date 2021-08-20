Доллар может продолжить рост на мировом рынке в ближайшие месяцы - Совкомбанк

Доллар может продолжить рост на мировом рынке в ближайшие месяцы на фоне готовности к сокращению программы выкупа активов ФРС, спросу на защитные активы из-за новых вспышек COVID-19, высоких темпов роста американской экономики благодаря монетарным и бюджетным стимулам, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Американская валюта вновь начала уверенно расти на текущей неделе благодаря коррекции на глобальных фондовых рынках и возросшему спросу на защитные активы, констатирует эксперт.

Уходу инвесторов от риска способствовали очередная нарастающая волна пандемии COVID-19 в мире и слабые данные по экономикам США и Китая, которые могут свидетельствовать о том, что пик восстановительного роста уже позади, указывает Васильев.

Дополнительную поддержку доллару оказала публикация протокола июльского заседания ФРС, который показал, что ЦБ готов начать сокращать монетарные стимулы уже в этом году, отмечает главный аналитик банка. Одним из главных факторов слабости доллара в прошлом году было резкое увеличение денежной массы в США, в том числе из-за программы количественного смягчения объемом $120 млрд в месяц, указывает Васильев.

"Теперь всё большее число управляющих ФРС склоняются к тому, чтобы начать сокращать выкуп активов уже в текущем году. Рынки полагают, что американский ЦБ к середине следующего года может полностью свернуть программу QE и в конце 2022 года приступить к повышению ставки. Эти ожидания негативно сказываются на спросе на рисковые активы и оказывают поддержку доллару. Индекс доллара DXY в ближайшие месяцы может закрепиться в диапазоне 94-95", - пишет эксперт Совкомбанка.

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