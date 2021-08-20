Акции Applied Materials привлекательны в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции Applied Materials сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Акции Applied Materials практически не изменились в цене в четверг с учетом постмаркета. В начале августа акции стремились обновить исторический максимум, но помешала история с Micron об ожидаемом спаде спроса на модули памяти. Далее давление создала рыночная коррекция, а учитывая, что у компании коэффициент Beta равен 1,45, то при снижении рынка акции могут падать сильнее", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Чисто с технической стороны котировки бумаг могут продолжать снижение, считает Гаврилов. Если цена закрепится ниже $123 за штуку, снижение будет выглядеть избыточным и связано исключительно с коррекцией на рынке США из-за ожидаемого сворачивания программы QE, отмечает он.

"Можно предположить, что текущий рекордный квартал может оказать положительное влияние на акции. Если на рынке будут игнорироваться риски и рост возобновится, то акции Applied Materials еще способны обновить исторические вершины. В ином случае будет переход в глубокую коррекцию, и даже после нее акции сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт BCS Express.

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