ПСБ рекомендует покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 382 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "МТС" с прогнозной ценой на уровне 382 рублей, сообщается в обзоре.

"Отчетность "МТС" за второй квартал 2021 года оцениваем положительно, отмечая, что ключевыми драйверами финансовых показателей стали рост мобильной выручки в РФ, объемов продаж мобильных телефонов и аксессуаров, а также потребления сервисов экосистемных направлений. Рекомендуем покупать бумаги компании с целевым уровнем 382 рубля", - указывают в ПСБ.

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