Утренние прогнозы: небольшая коррекция вверх

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в пятницу.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций откроется небольшим ростом в пятницу".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу может пройти в небольшом плюсе".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным, впрочем, краткосрочная перепроданность активов может привести к коррекции в пятницу".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи пробил две поддержки в районе 3880 пунктов, но в пятницу есть все шансы подрасти, и тем самым сделать этот пробой ложным. Во-первых, нужно отыграть рост американских акций в четверг вечером. Во-вторых, наметился отскок в ценах сырьевых товаров.".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Цены на нефть растут - жду открытия отечественного фондового рынка с повышением".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая нейтральный внешний фон, полагаем, что индекс Мосбиржи при поддержке отскока в ценах на сырье попробует отыграть часть потерь четверга и вернется в середину диапазона 3850-3900 пунктов".