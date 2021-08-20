20 августа 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: небольшая коррекция вверх
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в пятницу.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций откроется небольшим ростом в пятницу".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу может пройти в небольшом плюсе".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным, впрочем, краткосрочная перепроданность активов может привести к коррекции в пятницу".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи пробил две поддержки в районе 3880 пунктов, но в пятницу есть все шансы подрасти, и тем самым сделать этот пробой ложным. Во-первых, нужно отыграть рост американских акций в четверг вечером. Во-вторых, наметился отскок в ценах сырьевых товаров.".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Цены на нефть растут - жду открытия отечественного фондового рынка с повышением".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая нейтральный внешний фон, полагаем, что индекс Мосбиржи при поддержке отскока в ценах на сырье попробует отыграть часть потерь четверга и вернется в середину диапазона 3850-3900 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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20 августа 2021 года 19:05
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку до конца 2021 года, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Драйвером роста американской строительной отрасли станет... читать дальше
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20 августа 2021 года 18:45
Москва. 20 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" выпусков и остались приблизительно на уровнях предыдущей недели в "длинном" сегменте. читать дальше
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20 августа 2021 года 18:40
"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1050,5 рубля за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 37,3% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Группа ЛСР" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге по объему... читать дальше
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20 августа 2021 года 18:17
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций "Распадской", говорится в аналитическом материале банка.
"Распадская" представила феноменально сильные для угольной отрасли финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2021г, - пишет эксперт банка Егор Жильников. - Мировой спрос на... читать дальше
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20 августа 2021 года 17:48
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" считают акции Intel Corp. одними из самых привлекательных в секторе и оценивают их справедливую стоимость на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в... читать дальше
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20 августа 2021 года 17:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 4880 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Яндекс" является лидером IT-индустрии... читать дальше
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20 августа 2021 года 16:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials Inc. с целью $142 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,48%, стоп-приказ: $122,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что чистая... читать дальше
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20 августа 2021 года 16:25
хорошая инвестиция на долгосрочную перспективу, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.
" Salesforce.com Inc. разрабатывает и внедряет CRM-систему, которая работает в облачном пространстве и оказывает услуги по маркетингу, продажам и коммуникациям с клиентами. Пандемия поддержала рост... читать дальше
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20 августа 2021 года 15:59
Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Укрепление доллара на мировом рынке и снижение спроса на риск оказало давление на сырьевые товары и валюты развивающихся рынков. В результате... читать дальше
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20 августа 2021 года 15:35
Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
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20 августа 2021 года 15:34
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Мечела" (ап) и "Татнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 27 августа. Показатели ожидаются сильными благодаря росту цен на нефть... читать дальше
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20 августа 2021 года 15:06
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.
"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал... читать дальше
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20 августа 2021 года 14:43
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.
"Доллар укрепляется ко всем мировым валютам, в том числе к рублю... читать дальше
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20 августа 2021 года 14:19
Покупка акций Conagra Brands интересна для включения бумаг в низковолатильную и защитную части дивидендного портфеля, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.
Conagra Brands является стабильной компанией из сектора потребительских товаров первой необходимости, стабильны и ее дивидендные... читать дальше
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20 августа 2021 года 13:55
Катализаторов для сильного роста нефтяных цен в настоящее время нет, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.
Важных для нефтяного рынка макроэкономических данных в пятницу не ожидается, инвесторы ждут еженедельную сводку Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США, чтобы понять, есть... читать дальше
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