Дивдоходность бумаг Qiwi за 2021г может составить около 8% - "Атон"

Дивидендная доходность бумаг Qiwi по итогам 2021 года может составить около 8%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Компания в целом представила хорошие результаты за второй квартал 2021 года по МСФО, близкие к нашим оценкам и ожиданиям рынка. Какой-либо новой существенной информации по ограничениям со стороны ЦБ РФ и регулирования букмекерского бизнеса не сообщалось. Объявленные дивиденды предполагают промежуточную дивидендную доходность на уровне 3%, при этом годовая дивидендная доходность должна составить около 8%. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на финансовые результаты", - пишут эксперты инвесткомпании.

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