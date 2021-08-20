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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность бумаг Qiwi за 2021г может составить около 8% - "Атон"
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20 августа 2021 года 10:23
Дивдоходность бумаг Qiwi за 2021г может составить около 8% - "Атон"
Дивидендная доходность бумаг Qiwi по итогам 2021 года может составить около 8%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания в целом представила хорошие результаты за второй квартал 2021 года по МСФО, близкие к нашим оценкам и ожиданиям рынка. Какой-либо новой существенной информации по ограничениям со стороны ЦБ РФ и регулирования букмекерского бизнеса не сообщалось. Объявленные дивиденды предполагают промежуточную дивидендную доходность на уровне 3%, при этом годовая дивидендная доходность должна составить около 8%. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на финансовые результаты", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-QIWI-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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