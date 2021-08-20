Рубль может закрепиться около 74 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару может закрепиться вблизи уровня 74 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Поддержку рублю может также оказать потенциальное улучшение геополитической обстановки: в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель встречается с президентом РФ Владимиром Путиным. Утром рубль немного укрепился и наметилась стабилизация на глобальных рынках. В этих условиях курс может закрепиться вблизи отметки 74 руб./$1", - полагают эксперты инвестбанка.

Нефть марки Brent торгуется ниже отметки в $67 за баррель и, скорее всего, стабилизируется у этой отметки, указывают в Sber CIB. Инвесторы ждут данные по буровым установкам в США.

Доходность рублёвого госдолга может снизиться после чрезмерного роста в четверг, полагают аналитики.

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