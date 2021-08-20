Цены длинных ОФЗ, скорее всего, перейдут в боковик на ближайший месяц - ПСБ

Длинные рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться в боковике в ближайший месяц, диапазон доходностей - 6,8-7,0% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Котировки среднесрочных и длинных госбумаг в четверг оказались под давлением усиления внешнего негатива, вызванного "ястребиными" сигналами ФРС относительно возможного начала сворачивания стимулов уже в текущем году, отмечает эксперт Дмитрий Грицкевич. В результате доходность 5-летних ОФЗ составила 6,83% годовых (+4 б.п.), 10-летних - 6,96% годовых (+7 б.п.).

"Ситуация на рынках остается неустойчивой, что, вероятно, не позволит возобновить рост котировок локального рублевого долга в краткосрочной перспективе. На текущий момент высоковероятен сценарий перехода котировок длинных ОФЗ в боковик на ближайший месяц, границами которого выступят уровни доходностей 6,8-7,0% годовых, - пишет аналитик ПСБ. - Среднесрочно мы по-прежнему позитивно смотрим на длинные ОФЗ; до конца года ожидаем дальнейшее снижение доходностей (к 6,7-6,8% годовых по 10-летним бумагам) по мере затухания инфляционных процессов. В этом ключе при росте волатильности рекомендуем накапливать длинные выпуски; отдаем предпочтение новым бумагам, доходности которых все еще торгуются с премией порядка 15 б.п. к досанкционной кривой".

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