Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3900 пунктам в пятницу - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи попытается вернуться к уровню 3900 пунктов на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи пробил две поддержки в районе 3880 пунктов, но в пятницу есть все шансы подрасти, и тем самым сделать этот пробой ложным. Во-первых, нужно отыграть рост американских акций в четверг вечером. Во-вторых, наметился отскок в ценах сырьевых товаров. Небольшой "ложкой дегтя" в картине является снижение американских фьючерсов на 0,3%, но к вечеру картина может улучшиться - как мы видели, реальные инвесторы не готовы распродавать акции", - отмечает Антонов.

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