Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 20 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq. Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.). Индекс производственной активности в Филадельфии в августе упал по итогам четвертого месяца подряд. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минимума с конца прошлого года - 19,4 пункта по сравнению с 21,9 пункта в июле. При этом эксперты ожидали повышения до 23 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу в связи с растущими опасениями, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 1,04%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал в ходе торгов на 2,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился в ходе торгов на 1,4%, австралийский S&P ASX 200 опустился на 0,1%.

Статданные из Японии, опубликованные в пятницу, показали очередное снижение потребительских цен в стране на фоне сокращения объемов потребления из-за новой волны заболеваемости COVID-19. Как сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские цены в июле уменьшились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Снижение отмечено по итогам десятого месяца подряд.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимумов с мая. Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 МСК в пятницу составила $66,8 за баррель, что на 0,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 2,6% - до $66,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $64,07 за баррель, что на 0,6% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 2,7% - до $63,69 за баррель. С начала текущей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - более чем на 6%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,892 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,624 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 августа снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился за день на 0,05%, опустившись до 724,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ТМК-001P-02" (-0,57%), "Мегафон БО-001Р-05" (-0,43%) и "Почта России-001Р-10" (-0,41%), а в лидерах роста - облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,22%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,08%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мираторг финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 на 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,3% годовых.

АО "Росгеология" в сентябре планирует собирать заявки на дебютный выпуск облигаций со сроком обращения 3 года, объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В начале августа компания подтвердила планы дебютировать на долговом рынке с выпуском с такими параметрами, но не называла точных сроков. Отмечалось, что дебют эмитента при благоприятной конъюнктуре рынка может состояться в III-IV квартале 2021 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

ООО "Солид-лизинг" установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 180 млн рублей в октябре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон была установлена на уровне 13% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 октября.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-36 объемом 7 млрд рублей, который ранее компания в два этапа приобрела по оферте. Эмитент выставил допоферту по соглашению с владельцами, в рамках которой приобретать облигации данного выпуска можно с 18 по 25 августа по цене 100% от номинала. В результате 18 августа компания сообщила, что выкупила облигации на 5 млрд рублей и намерена погасить их досрочно 20 августа, а 19 августа компания раскрыла информацию о выкупе бумаг еще на 2 млрд рублей с намерением погасить их 23 августа. Таким образом, выпуск будет погашен в полном объеме. "Трансфин-М" разместил 10-летний выпуск с офертой через 7 лет в ноябре 2014 года по ставке 10% годовых.