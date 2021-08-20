.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-75,1 руб./$1 в пятницу - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
Россияне вернулись в магазины
После года падения во втором квартале 2021 г. продажи товаров повседневного спроса (FMCG) впервые выросли в натуральном выражении – на 5,3%, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные NielsenIQ. В сравнении с допандемийным 2019 годом во 2-м квартале...
 
Полная стоимость кредита: недобросовестные практики
Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта "За права заемщиков"...
 
Пенсии не угнались за зарплатами
По итогам 2020 года в РФ снизился коэффициент замещения зарплаты страховой пенсией. Доля пенсионеров, чья пенсия соответствует рекомендациям Международной организации труда (не менее 40% утраченного заработка), за последний год сократилась на 1,8% и...
 
20 августа 2021 года 09:34

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-75,1 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-75,1 руб./$1 в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мировые фондовые рынки по состоянию на утро пятницы остаются под давлением, однако цены на нефть пытаются отскочить - фьючерс на нефть марки Brent пробует вернуться к $67 за баррель. Мы считаем, что сложная ситуация на глобальных рынках может привести к дальнейшему постепенному ослаблению позиций российской валюты. В пятницу ожидаем продолжения роста курса доллара в направлении 75 руб./$1. Актуальным диапазоном на день считаем 74-75,1 руб./$1", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 августа 2021 года 11:50
Акции Applied Materials привлекательны в долгосрочной перспективе - BCS Express
Акции Applied Materials сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Акции Applied Materials практически не изменились в цене в четверг с учетом постмаркета. В начале августа акции стремились обновить исторический максимум, но...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 11:19
Масштабные размещения коротких ОФЗ на аукционах Минфина в ближайшее время маловероятны - Росбанк
Масштабные размещения новых коротких ОФЗ (с погашением в 2024-28 гг.) на первичных аукционах Минфина в ближайшее время маловероятны, считают аналитики Росбанка. "В настоящее время для первичных аукционов Минфина доступны 5 серий ОФЗ-ПД - с погашением в сен.25, мар.29, июл.31, июл.36 и май.41 - при...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 10:50
"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron с прогнозной ценой $755,02
"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной ценой $755,02 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,79% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции Regeneron были и остаются бенефициаром...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 10:33
ПСБ рекомендует покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 382 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "МТС" с прогнозной ценой на уровне 382 рублей, сообщается в обзоре. "Отчетность "МТС" за второй квартал 2021 года оцениваем положительно, отмечая, что ключевыми драйверами финансовых показателей стали рост мобильной выручки в РФ, объемов...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 10:23
Дивдоходность бумаг Qiwi за 2021г может составить около 8% - "Атон"
Дивидендная доходность бумаг Qiwi по итогам 2021 года может составить около 8%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания в целом представила хорошие результаты за второй квартал 2021 года по МСФО, близкие к нашим оценкам и ожиданиям рынка. Какой-либо новой существенной...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 10:07
Рубль может закрепиться около 74 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
Курс рубля по отношению к доллару может закрепиться вблизи уровня 74 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Поддержку рублю может также оказать потенциальное улучшение геополитической обстановки: в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель встречается с президентом РФ...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:53
Цены длинных ОФЗ, скорее всего, перейдут в боковик на ближайший месяц - ПСБ
Длинные рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться в боковике в ближайший месяц, диапазон доходностей - 6,8-7,0% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Котировки среднесрочных и длинных госбумаг в четверг оказались под давлением усиления внешнего негатива, вызванного...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:44
Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3900 пунктам в пятницу - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи попытается вернуться к уровню 3900 пунктов на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Индекс Мосбиржи пробил две поддержки в районе 3880 пунктов, но в пятницу есть все шансы подрасти, и тем самым сделать этот пробой...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:40
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики
Москва. 20 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:25
Цены на нефть поднимаются в пятницу
Dow Jones снизился 3-й день подряд, S&P 500 и Nasdaq завершили четверг в плюсе. Фондовые рынки АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:24
Возможно небольшое укрепление рубля в пятницу - "Алор Брокер"
Возможно небольшое укрепление курса рубля к доллару на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Улучшение внешнего фона дает небольшие надежды на укрепление курса рубля в течение торговой сессии, но в целом риски для российской валюты...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:13
Цена нефти, скорее всего, попытается уйти выше $67/барр. в пятницу - ПСБ
Цена нефти, скорее всего, попытается подняться выше $67 за баррель на торгах в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цена на нефть марки Brent в пятницу отскакивает после снижения к уровням мая (ближайший фьючерс уходил ниже $66 за баррель...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 09:02
Старт торгов индекса Мосбиржи может пройти в небольшом плюсе в пятницу - BCS Express
Старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу может пройти в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Российский рынок акций в четверг выглядел чуть хуже других развивающихся площадок, что объясняется высокой долей сырьевых компаний и опережающей динамикой в предыдущие дни....    читать дальше
.
20 августа 2021 года 08:41
Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 20 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.    читать дальше
.
19 августа 2021 года 19:28
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро вслед за падающей шестую сессию подряд нефтью
Москва. 19 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль заметно снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей шестую сессию подряд нефтью и в связи с уменьшением интереса к риску из-за возможно скорого начала сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.