Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-75,1 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-75,1 руб./$1 в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мировые фондовые рынки по состоянию на утро пятницы остаются под давлением, однако цены на нефть пытаются отскочить - фьючерс на нефть марки Brent пробует вернуться к $67 за баррель. Мы считаем, что сложная ситуация на глобальных рынках может привести к дальнейшему постепенному ослаблению позиций российской валюты. В пятницу ожидаем продолжения роста курса доллара в направлении 75 руб./$1. Актуальным диапазоном на день считаем 74-75,1 руб./$1", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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