Возможно небольшое укрепление рубля в пятницу - "Алор Брокер"

Возможно небольшое укрепление курса рубля к доллару на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Улучшение внешнего фона дает небольшие надежды на укрепление курса рубля в течение торговой сессии, но в целом риски для российской валюты велики. Покупать рубль против доллара очень рискованно даже спекулятивно", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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