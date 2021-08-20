Цена нефти, скорее всего, попытается уйти выше $67/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, попытается подняться выше $67 за баррель на торгах в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цена на нефть марки Brent в пятницу отскакивает после снижения к уровням мая (ближайший фьючерс уходил ниже $66 за баррель в четверг), но глобально сырье остается под давлением на фоне рисков по балансу и опасений по экономике КНР. Намеки ФРС о возможном сворачивании программы выкупа активов в этом году также не способствуют росту интереса спекулянтов к нефти. Ждем попыток нефти Brent вернуться к $67+ в пятницу. Среднесрочно актуальным считаем диапазон $65-70 за баррель, и видим риски теста нижней границы при ухудшении внешнего фона", - указывает Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.