Dow Jones снизился 3-й день подряд, S&P 500 и Nasdaq завершили четверг в плюсе. Фондовые рынки АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq.

Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения, отмечает MarketWatch.

"Тесты двух полностью вакцинированных сенаторов сегодня дали положительный результат на коронавирус, и Apple закрыла магазин после того, как более 20 сотрудников заразились COVID-19. Уолл-стрит просто не может выйти за рамки беспокойства, связанного с COVID-19", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.), свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс производственной активности в Филадельфии в августе упал по итогам четвертого месяца подряд. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минимума с конца прошлого года - 19,4 пункта по сравнению с 21,9 пункта в июле.

При этом эксперты ожидали повышения до 23 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличил выручку во втором квартале более чем вдвое благодаря росту активности ее клиентов на рынке криптовалют. Тем не менее, компания дала осторожный прогноз на текущий квартал, и стоимость бумаг рухнула в четверг на 10,3%.

Среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, наиболее сильно подешевели акции Boeing (-3,1%), Caterpillar (-2,6%) и Chevron (-2,5%).

Между тем цена акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросла на 3,8%. Производитель сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале (май-июль) увеличил чистую прибыль и выручку сильнее, чем ожидалось, на фоне роста заказов продукции.

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) во втором финквартале, который завершился 1 августа, получил рекордные чистую прибыль и выручку. Капитализация компании выросла на 4%.

Акции Bath & Body Works (SPB: BBWI), бывшей L Brands Inc., подскочили в цене на 10,5%. Производитель парфюмерных изделий во втором финквартале (май-июль) получил чистую прибыль лучше консенсус-прогноза.

Сеть универмагов Macy's Inc. (SPB: M) во втором финансовом квартале получила хорошие финансовые результаты, что позволило ей повысить прогноз на весь год. Кроме того, компания заявила о том, что возобновит выплату дивидендов и запустит программу выкупа собственных акций объемом $500 млн. Цена бумаг Macy's взлетела почти на 20%.

Еще один ритейлер - Kohl's Corp. - также получил хорошие результаты по итогам прошедшего квартала и дал сильный прогноз на текущий, в результате чего его акции подорожали на 7,3%.

Косметическая компания Estee Lauder Cos. (SPB: EL) Inc. отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финквартале и дала сильный прогноз на текущий финансовый год. Рыночная стоимость компании повысилась на 2,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 66,57 пункта (0,19%) - до 34894,12 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 5,53 пункта (0,13%), составив 4405,8 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 15,87 пункта (0,11%) - до 14541,79 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу в связи с растущими опасениями, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе.

Статданные из Японии, опубликованные в пятницу, показали очередное снижение потребительских цен в стране на фоне сокращения объемов потребления из-за новой волны заболеваемости COVID-19.

Как сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские цены в июле уменьшились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Снижение отмечено по итогам десятого месяца подряд.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов в пятницу почти 1%.

Котировки акций автопроизводителей падают на фоне заявления Toyota Motor Corp. о намерении сократить производство автомобилей на японских предприятиях в сентябре на 40% из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Это заявление вызвало опасения новых сокращений производства японскими автопроизводителями, поскольку Toyota дала понять, что не только она сама страдает от дефицита чипов, отмечают эксперты Citi Research.

Акции Toyota теряют в цене 4,3% на торгах в пятницу, Nissan Motor - 7,3%, Honda Motor - 4,9%. Котировки бумаг японских производителей автокомпонентов Denso Corp. и Aisin Corp. снизились соответственно на 8,4% и 5,2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал в ходе торгов на 2,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%.

В пятницу стало известно, что власти КНР одобрили законопроект, ужесточающий правила обращения компаний с персональными данными. Детали законопроекта не были обнародованы, однако в предварительных версиях документа предусматривалось требование к компаниям запрашивать у пользователей согласие на сбор данных. Компаниям, нарушающим новые правила, может грозить штраф в размере до 50 млн юаней ($7,7 млн) или до 5% их годовой выручки.

Акции Alibaba Group упали в цене на 2,7%, до очередного рекорда, Meituan - на 7,1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился в ходе торгов на 1,4%, австралийский S&P ASX 200 опустился на 0,1%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимумов с мая.

Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $66,57 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,78 (2,6%) - до $66,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $64,09 за баррель, что на $0,4 (0,63%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $1,77 (2,7%) - до $63,69 за баррель.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали в ходе торгов на $0,17 (0,27%) - до $63,67 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI - более чем на 6%.

"Падение цен на нефть, отмеченное по итогам шести сессий подряд, кажется несколько чрезмерным, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Рынок по-прежнему является дефицитным, и падение цены WTI ниже $60 за баррель привлечет множество долгосрочных инвесторов, готовых играть на повышение".

"Возможно, что дно нефтяного рынка уже близко, однако трейдерам необходимы какие-то позитивные новости, касающиеся глобального экономического роста", - приводит слова эксперта MarketWatch.