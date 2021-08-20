Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 20 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,18-74,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,2 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,7 руб./EUR1 (+10 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,5 коп. к уровню закрытия 19 августа, до 79,82 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,97 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,5 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 20 августа обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Поддержку нацвалюте оказывает наметившаяся коррекция нефти после снижения на протяжении шести сессий подряд. В то же время участники рынка сократили интерес к рисковым активам из-за возможно скорого начала сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС) США. Кроме того, инвесторы сохраняют опасения из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта", что может замедлить темпы восстановления мировой экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $66,76 за баррель, что на 0,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,07 за баррель, что на 0,6% выше уровня на закрытие рынка 19 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 падает на 0,68%, китайский CSI 300 - на 2,4%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали разнонаправленную динамику. S&P 500 и Nasdaq завершили день в плюсе на фоне роста котировок акций технологических компаний, Dow Jones продолжил снижение третий день подряд.

Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.).