Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро вслед за падающей шестую сессию подряд нефтью

Москва. 19 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль заметно снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей шестую сессию подряд нефтью и в связи с уменьшением интереса к риску из-за возможно скорого начала сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 74,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,78 руб./EUR1, подорожав на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,34 копейки - до 79,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за нефтью, котировки которой падают шестой день подряд. Инвесторы продолжают активно выходить из рисковых активов на фоне сигналов ФРС о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году. Опубликованный накануне вечером протокол июльского заседания регулятора показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца 2021 года.

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

В декабре 2020 года комитет Федеральной резервной системы заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Между тем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.), свидетельствуют данные Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, торги четверга проходят под знаком ухода от рисков на мировых рынках и в целом ситуация не стала исключением и для российского рубля, который вечером теряет более 40 копеек к доллару США относительно закрытия вчерашнего дня. "Падает стоимость нефти, что усиливает давление на российскую валюту. При этом стоит отметить, что доллар США растет ко многим мировым валютам - индекс DXY в четверг вечером прибавляет более 0,4%. Помимо вчерашней публикации протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, из которых стало известно, что большинство членов комитета склоняется к началу сворачивания программы QE, масла в огонь подлили новости из Поднебесной, где регуляторы продолжают закручивать гайки в отношении технологического сектора. Все это негативно сказывается на настроениях инвесторов", - говорит Голубов.

"В четверг рубль находился под давлением провала нефтяных котировок. К концу рабочего дня цена на нефть марки Brent снижалась почти на 4%, торгуясь ниже $66 за баррель. В то же время общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков также отражала глобальный уход от риска. Доллар США торговался в плюсе практически на всех рынках EM без исключения, а против корзины основных мировых валют прибавлял около 0,3%, протестировав в течение дня отметку в 93,5 пункта. На российском рынке уже в утренние часы доллар оказался выше 74 рублей (впервые с середины прошлой недели) и до конца рабочего дня поднимался до 74,3 рублей, обновив таким образом максимум более чем за месяц. Отметим, что глобально тревога инвесторов в отношении распространения дельта-штамма коронавируса сменилась усилением опасений скорого сворачивания стимулирующих мер Федрезервом, которые накануне подогрела публикация протоколов FOMC с последнего заседания", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть снижаются в четверг, находятся на минимумах с мая из-за сохраняющихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения штамма COVID-19 "дельта".

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США после публикации протокола июльского заседания ФРС, показавшего, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сворачивание программы выкупа активов в текущем году. Укрепление американской валюты традиционно способствует снижению стоимости сырьевых товаров.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,98% - до $66,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на 3,13% - до $63,41 за баррель.

Опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики США указали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 августа на 68,7 копейки, до 74,1503 руб./$1, и увеличил курс евро на 49,4 копейки, до 86,615 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 58,33 копейки по отношению к среде и составил 74,1322 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 52,68 копейки и составил 74,1581 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 414,668 млн, из которых $647,21 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 767,458 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 48,92 копейки, до 86,617 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 44,91 копейки и составил 86,7045 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR819,205 млн, из которых EUR210,955 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR608,25 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали лишь небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% и 6,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 6,86% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 7,33% годовых.