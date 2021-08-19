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19 августа 2021 года 19:22

Падение рынка акций РФ в четверг на новостях от ФРС США стало рекордным за месяц

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в четверг упал вслед за мировыми площадками после выхода протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания программы стимулирования уже в текущем году. Индексы Мосбиржи и РТС показали максимальное падение за месяц, при этом лидерами отката выступили расписки TCS Group и бумаги "Роснефти".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3853,98 пункта (-1,8%, минимум дня - 3841,15 пункта), индекс РТС - 1635,63 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 74,22 рубля (+0,4 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-4,7%), акции "Роснефти" (-4,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Московской биржи" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Магнита" (-0,1%).

Скорректированная EBITDA En+ (MOEX: ENPG) (-1,9%) в I полугодии выросла в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, достигнув $1,89 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль составила $2,2 млрд против $20 млн за аналогичный период 2020 года.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов, протокол июльского заседания ФРС заставил инвесторов предполагать, что сокращение программы выкупа активов начнется уже в этом году. Кроме того, расширение масштабов пандемии, негативные данные о слабости промышленного производства в США и Китае в июле, растущая инфляция и падающие нефтяные цены - эти факторы оказали давление на рынки. Рынок акций РФ в четверг не остался в стороне от этих факторов, а также отката нефтяных котировок и ухудшения ситуации с коронавирусом в мире.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, исходя из опубликованных протоколов ФРС США, сворачивание стимулирующей политики может начаться уже в этом году, если не произойдет негативных сюрпризов в экономике. Скорее всего, если отчет по рынку труда 3 сентября покажет сильный рост числа рабочих мест в августе, то объявление плана по снижению покупок облигаций может быть уже на заседании ФРС 22 сентября.

Ожидание ужесточения политики ФРС США в этом году, а также временный уход инвесторов от риска поддерживают доллар. Среди акций на российском рынке наилучшую динамику показали бумаги золотодобывающих компаний, которые рассматриваются рынками как более защитные, отметил Потапов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале дня еще наблюдались коррекционные попытки роста, но далее фондовые площадки и нефть стали активно снижаться. Глобальные инвесторы опасаются, что на фоне усиления пандемии, которая может стать перманентной проблемой из-за новых штаммов, грядущее ужесточение денежно-кредитных условий, даже в виде уменьшения ФРС объема покупок долговых активов, может привести к резкому торможению экономического роста или даже к новой рецессии.

Нефть обновила 3-месячный минимум, несмотря на коррекционные попытки отскока, Brent падала ниже $66 за баррель. Нефтяной рынок все сильнее охватывают страхи замедления экономического роста из-за проблемы пандемии, которая рискует стать хронической по причине появления новых штаммов коронавируса. Это ставит под угрозу возвращение нефтяного спроса на докризисный уровень. Дополнительное давление на сырьевые товары продолжает оказывать рост доллара, отмечает эксперт.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, обсуждение темы сокращения покупок облигаций в ФРС не является новостью для рынков. Однако лишнее напоминание об этом, а также планы полностью завершить программу к середине 2022 года спровоцировали укрепление доллара до максимума за 9 месяцев и распродажи широкого спектра рискованных активов. Упала нефть, металлы, фондовые площадки, что оказало давление и на рынок акций РФ.

Наиболее ощутимые потери отмечались в секторе нефти и газа, а также в финансах. Сектор финансов был сильно перегрет, поскольку с начала года вырос более чем в 1,5 раза.

"Газпром нефть" сообщила, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в I полугодии в 26 раз (до 217,2 млрд рублей), выручка увеличилась на 46,6% (до 1,338 трлн рублей). "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 34,6% (до 22,9 млрд рублей). Соотношение чистый долг к IBITDA составило 1,2х к 30 июня. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 4,7%.

Страхи перед более быстрым сокращением покупки облигаций в США привели к существенному падению европейских индексов. Сам факт сокращения не является чем-то пугающим, но в данном контексте можно говорить, что политика ФРС может начать расходиться с политикой большинства центробанков, которые пока не собираются двигаться в сторону ужесточения.

Нефть напугана планами ФРС и волнами коронавируса. Поскольку бегство капитала от риска носит широкий характер, то отдельные факторы для нефти особого значения не имеют. Однако можно отметить, что на неделе до 13 августа добыча в США выросла еще на 100 тыс. б/с (до 11,4 млн б/с), то есть происходит увеличение производства в условиях падающих цен. Параллельно можно говорить о рисках падения спроса не только в краткосрочной перспективе, но и на среднесрочном горизонте из-за распространение COVID-19-Delta. Во всяком случае, в Японии фиксируются антирекорды заболеваемости за все время пандемии. В самих США число госпитализаций превысило 83 тыс. в день, что является максимальным значением с 11 февраля. Таким образом, комбинация монетарных страхов и рисков дисбаланса спроса и предложения создало среду для снижения нефти в коридор с более низкими ценами, полагает Кочетков.

В США в среду индексы акций снизились на 0,9-1,1% на фоне публикации протокола июльского заседания Федрезерва. Большинство представителей руководства регулятора полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В четверг преобладало снижение индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,1%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 1,3-2,4%), однако нет единого вектора в Штатах (индекс S&P 500 растет на 0,3%, Dow просел на 0,1%).

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" в достижении целей по занятости и стабильности цен был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены в четверг снижаются (сползание идет шестую сессию подряд), цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $2,5 ниже уровня суточной давности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $66,21 за баррель (-3% и -1,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $63,3 за баррель (-3,3% и -1,7% накануне).

Котировки находятся вблизи минимумов за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-12,6%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-6,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,5%).

Выросли бумаги "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,6%), "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+4,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+4%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,9%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,38 млрд рублей (из них 14,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,26 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,51 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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