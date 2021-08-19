Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг благодаря стабильности базовых процентных ставок

Москва. 19 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря стабильности базовых процентных ставок; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 18 августа и составила 114,96% от номинала, что соответствует доходности 1,46% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего дня и составила 100,46% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2 пункта и составил 139,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 21 базисный пункт - до 138,39% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,39% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 26 базисных пунктов - до 132,89% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,39% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,93% от номинала, что соответствует доходности 1,69% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году также не изменились в цене, которая осталась на уровне 108,67% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,64% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 16 базисных пунктов, подорожав до 129,38% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,51% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 112,5% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 1,97% годовых).

"Ситуация в секторе российских еврооблигаций сегодня была довольно сдержанной, несмотря на падение фондовых и товарных рынков, а также большинства валют развивающихся стран, в том числе и рубля. При этом еврооблигации emerging markets демонстрировали более устойчивую динамику, что отчасти было связано со стабильной ситуацией в секторе базовых активов - US Treasuries. Наибольший ценовой рост продемонстрировали "длинные" выпуски отечественных еврооблигаций. Причем покупки сегодня отмечались не только в суверенных евробондах РФ, но и в корпоративном сегменте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.