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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" рекомендует держать акции Keysight Technologies с целью $168,98
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19 августа 2021 года 18:28
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Keysight Technologies с целью $168,98
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Keysight Technologies с целью $168,98, говорится в комментарии инвесткомпании. "18 августа Keysight Technologies успешно отчиталась за третий квартал 2021 финансового года, опередив собственные прогнозы и рыночный консенсус. Выручка Keysight увеличилась на 23% г/г и составила $1,246 млрд при общерыночных ожиданиях на уровне $1,221 млрд. Скорректированная EPS повысилась на 29,4% г/г и 7% кв/кв, достигнув $1,54, тогда как консенсус аналитиков закладывал этот результат в $1,44, а верхняя граница гайденса самой компании была на отметке $1,45. Рентабельность по операционной прибыли остается на высоком уровне 27%", - отмечают эксперты инвесткомпании. Объем заказов Keysight Technologies за отчетный период вырос на 23% по отношению к результату аналогичного периода прошлого года. Активное развитие всей индустрии производства электронного оборудования способствовало усилению спроса на решения Keysight, которая продолжает извлекать выгоду из инвестиций в технологии на различных растущих рынках. При этом устойчивая бизнес-модель компании позволила продолжать эффективно решать проблемы сбоев в цепочках поставок. Двузначные темпы роста объема заказов и выручки Keysight демонстрирует третий квартал подряд во всех регионах присутствия, констатируют аналитики "Фридом Финанс". Выручка сегмента коммуникационных решений (Communications Solutions Group) увеличилась на 15% г/г, а сегмент электронных промышленных решений (Electronic Industrial Solutions Group) зафиксировал ее рост на 48% г/г. Эксперты также отмечают, что продолжающиеся инвестиции в чипы для центров обработки данных сетей 5G, облачных вычислений и приложений искусственного интеллекта стимулировали спрос на дифференцированные решения компании для полупроводниковой индустрии. Среди ключевых драйверов менеджмент компании перечислил продолжающееся восстановление макроэкономики во всех регионах присутствия, сильный спрос на решения компании для автомобилестроения и энергетики, ранние исследования в области технологии 6G, операции в электромагнитном спектре и космические и спутниковые приложения. "Keysight прогнозирует рост выручки по итогам года на уровне 16% при повышении скорректированной EPS на 24%, до $6,03, а также рассчитывает на постепенное увеличение маржи. Мы положительно оцениваем результаты компании. Наша целевая цена по акции Keysight - $168,98, рекомендация - "держать", - заключают стратеги "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-KEYSIGHT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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