Текущие цены акций General Mills интересны для долгосрочных дивидендных инвестиций - BCS Express

Текущие цены акций General Mills Inc. интересны для наращивания длинных позиций для дивидендной части инвестиционного портфеля, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"В марте текущего года был сформирован новый импульс на месячном графике, указывающий на цели роста котировок акций эмитента в области $67-68,5 (потенциал роста - плюс 13-15%). После первой волны роста котировки откатились к уровню поддержки $59 и закрепились выше него. Дополнительно откат совпал с нижней границей долгосрочного восходящего канала. Учитывая фундаментальные показатели и технические факторы, оптимально увидеть продолжение восходящего движения. Текущие цены интересны для наращивания длинных позиций для дивидендной части инвестиционного портфеля", - отмечает аналитик эксперткомпании.

Дивидендная политика компании заключается в выплате 54% чистой прибыли акционерам в виде дивидендов, текущая дивидендная доходность находится на уровне 3,4% годовых. "В ближайшие два года прогнозируется стабильная дивидендная доходность, до уровня 3,4-3,6% годовых, что также является высоким показателем выплаты дивидендов", - обращает внимание Мамонтов.

Медианный "таргет" аналитиков на 12 месяцев составляет $63, что на 3% выше текущей цены, указывает эксперт BCS Express.

General Mills Inc. - мировой производитель фирменных продуктов питания. Работает в сегментах розничной торговли, круглосуточных магазинов, общественного питания, кормов для домашних животных. Компания лидирует на рынке упакованных пищевых продуктов в США.

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