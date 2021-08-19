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19 августа 2021 года 15:35

Рубль днем снижается к доллару и евро вслед за дешевеющей шестую сессию подряд нефтью

Москва. 19 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей шестую сессию подряд нефтью и в связи с уменьшением интереса к риску из-за возможно скорого начала сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,77 руб./EUR1, подорожав на 30 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,5 копейки - до 79,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 августа на 68,7 копейки, до 74,1503 руб./$1, и увеличил курс евро на 49,4 копейки, до 86,615 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро вслед за нефтью, котировки которой падают шестой день подряд. Инвесторы выходят из рисковых активов на фоне сигналов ФРС о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году. Опубликованный накануне вечером протокол июльского заседания регулятора показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца 2021 года.

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

В декабре 2020 года комитет Федеральной резервной системы заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

"Вчерашний протокол заседания ФРС привел к укреплению доллара, в результате чего индекс доллара достиг девятимесячных максимумов, что негативно сказывается на рубле и других валютах EM. Падение нефтяных цен до майских минимумов также усиливает негатив на рынке. Сегодня на динамику рубля могут повлиять недельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США - если они окажутся более низкими, то рубль может дополнительно ослабнуть. Однако в целом текущая реакция рынка видится чрезмерно негативной, и курс пары "доллар-рубль" вряд ли закрепится на уровнях существенно выше 74,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Обвал российской валюты выглядит логичным, учитывая, что нефть торгуется на трехмесячных минимумах, а доллар растет по всему спектру рынка. Переломным моментом, который одновременно укрепил защитный доллар и надавил на рисковые активы, стал протокол заседания ФРС. Центробанк проявил довольно ястребиный тон, указав на перспективы скорого начала сворачивания стимулов, что в свете недавних слабых макроэкономических показателей удивило участников рынка. Пока инвесторы переваривают тон Федрезерва, инициатива будет оставаться на стороне долларовых "быков", а значит, в ближайшие дни рубль рискует понести еще более ощутимые потери, и падение нефтяных цен только добавит негатива. В этих условиях налоговый период вряд ли сможет смягчить падение нашей валюты. В случае подтверждения пробоя уровня 74 руб./$1 на дневном закрытии следующей целью станет область 74,4 руб./$1", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в пределах 3% в ходе торгов в четверг, продолжая падать шестую сессию подряд. Котировки находятся на минимумах, в последний раз зафиксированных в мае, пишет Trading Economics.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса и последствиями, которые оно может оказать на восстановление экономики и спрос на топливо.

Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара США на фоне сигналов ФРС США о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,96% - до $66,26 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на 3,33% - до $63,28 за баррель.

Опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики США указали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали лишь небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% и 6,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 6,86% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 7,33% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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