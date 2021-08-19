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19 августа 2021 года 11:43

Рынок акций РФ утром ускорил откат на возросших оборотах на сигналах от ФРС США, лидируют Русал и Роснефть

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в четверг ускорил откат на возросших оборотах вслед за падением мировых фондовых площадок и нефти (Brent откатилась ниже $67 за баррель) после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания программы стимулирования уже в текущем году; индекс Мосбиржи не удержал рубеж 3900 пунктов и упал в район 3865 пунктов во главе с бумагами "Русала" и "Роснефти".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3865,42 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1641,74 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 74,18 рубля (+0,36 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,7%), "Роснефти" (-3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%).

Скорректированная EBITDA En+ (MOEX: ENPG) (-1%) в I полугодии выросла в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, достигнув $1,89 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль составила $2,2 млрд против $20 млн за аналогичный период 2020 года.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", настроения на рынках испортились после публикации протоколов июльского заседания ФРС, показавших, что большинство представителей ФРС согласны с началом замедления темпов покупки облигаций ближе к концу этого года, учитывая прогресс в достижении целевых показателей по инфляции и занятости.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что согласно протоколам заседания ФРС, ряд представителей руководства регулятора ожидает достижение целевых показателей по рынку занятости к концу года и начинает обсуждать перспективы сокращение программ выкупа активов, пытаясь не допустить сильного пересмотра экономических ожиданий. В принципе, сворачивание избыточных мер монетарного стимулирования, учитывая повышенную инфляцию, выглядит вполне естественным и носит ожидаемый характер, однако, действительно, несет риски повышенной волатильности на рынках, способных начать учитывать более серьезное ужесточение политики Федрезерва. В результате инвесторы предпочли начать активно фиксировать прибыль, ухода от риска.

Российский рынок акций также накрыла волна фиксации прибыли в "голубых фишках", преобладание негативных настроений на глобальных рынках отбросило индекс МосБиржи в диапазон 3850-3900 пунктов уже утром в четверг.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, давление на нефть продолжает оказывать пандемия COVID-19, из-за которой восстановление экономики и спроса на топливо оказалось под угрозой. Контракты на Brent и WTI обновили 3-месячные минимумы, при этом коррекция переросла в активную фазу снижения. Опережающий рост американской добычи вряд ли сможет существенно повлиять на рыночный баланс, но он может оказать давление на сантимент и способствовать пересмотру прогнозов на 2022 год, что негативно для котировок.

Причин ожидать разворота вверх пока нет, покупатели могут перехватить инициативу только в районе $64,5-66 за баррель Brent, считает эксперт.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, масла в огонь "медведей" подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка.

Рынок ждет объявления этого решения в ближайшие недели. Естественно, что первая реакция оказалась негативной и фондовые рынки просели в основном за счет сокращения маржинальных "лонгов".

Если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такая же картина будет наблюдать и сейчас. О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов.

Индекс МосБиржи ушел ниже поддержки 3900 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Для нефти Brent поддержка находится на уровне $65 за баррель, рисковым инвесторам можно "зашортить" "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). При этом могут подрасти такие защитные бумаги, как МТС и "префы" "Сургутнефтегаза".

При улучшении настроений стоит первым делом подбирать акции "Газпрома", которые являются одними из самых перспективных. Позитивный взгляд сохраняется на бумаги Сбербанка и ВТБ, хотя последние отличаются высокой волатильностью и более низкой предсказуемостью, отмечает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,9-1,1% на фоне публикации протокола июльского заседания Федрезерва. Большинство представителей руководства регулятора полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В поддержку сворачивания мер стимулирования в последнее время выступают все больше представителей руководства ФРС.

Так, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике. Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США.

Розенгрен заявил, что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, и завершить программу к середине 2022 года.

В четверг преобладало снижение индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 2,3%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,4-2,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" в достижении целей по занятости и стабильности цен был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

Давление на индикаторы также оказывают сохраняющиеся опасения по поводу ужесточения норм регулирования китайских компаний, несмотря на то, что китайский Комитет по делам экономики сообщил, что власти должны добиться баланса между обеспечением стабильного роста экономики и предотвращением финансовых рисков, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в четверг также снижаются (сползание идет шестую сессию подряд), цена Brent находится на $2,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,44 за баррель (-2,6% и -1,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $63,41 за баррель (-3,1% и -1,7% накануне).

Котировки находятся вблизи минимумов за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-10,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-5,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,5% и -7,2% "префы").

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+39,4% и +20,6% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+9,9% и +11,5% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+2,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,47 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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