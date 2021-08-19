Замедление инфляции в августе-сентябре позволит ЦБР удержать ставку на уровне 6,5% - Росбанк

Замедление инфляции в августе-начале сентября позволит ЦБ РФ удержать ключевую ставку на уровне 6,5% годовых, говорится в комментарии Росбанка.

Аналитики банка напоминают, что, по оценке Росстата, за период c 10 по 16 августа было зафиксировано снижение потребительских цен на 0,01%, при этом среднесуточная дефляция за первые шестнадцать дней августа составила 0,002%. Годовая оценка осталась в пределах 6,5% г/г ввиду сопоставимой инфляции в начале августа годом ранее. Эксперты подчеркивают, что среди топливных цен поступил не очень хороший сигнал: бензин показал рекордный прирост цен с января, прибавив 0,37% н/н.

"Подобная картина сохраняет некоторую интригу относительно возможных действий Банка России на сентябрьском заседании, однако предстоящие релизы недельной и месячной инфляции, а также опроса инфляционных ожиданий помогут прояснить ситуацию. Мы полагаем, что аргументы ястребиной политики в моменте ослабли и по мере замедления инфляции в августе-начале сентября позволят удержать ключевую ставку на уровне 6,5%", - пишут стратеги Росбанка.

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