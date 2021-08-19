Возможен рост цены акций "Газпром нефти" в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможен рост котировок акций "Газпром нефти" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"Финансовые результаты "Газпром нефти" по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года в целом можно назвать ожидаемыми за счет восстановления нефтяной отрасли и роста стоимости самой нефти. Последние 5 лет компания сообщает о рекордных квартальных показателях по выручке и чистой прибыли. В четверг акции не получили поддержку от отчета, однако в среднесрочной перспективе он может оказать положительный эффект. Котировки акций "Газпром нефти" еще не восстановились к допандемическим уровням, что открывает возможности для роста, учитывая текущие сильные результаты", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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