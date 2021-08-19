Возможно ослабление рубля до 74,5 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до 74,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль вынужденно отступает. Уровень 73,5 руб./$1 перешел под контроль игроков на ослабление рубля на фоне взлета DXY и распродаж американских индексов. Не добавляет оптимизма и прорыв важнейшей поддержки в котировках нефти марки Brent. Технически пространство для маневра вверх пары USD/RUB имеется: это "водораздел" на 74,5 руб./$1, препятствующий развитию девальвационных настроений в национальной валюте. Тем не менее на стороне покупателей рубля есть веский довод - жесткая позиция Центробанка, резко поднявшего ставку фондирования", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

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