ПСБ рекомендует покупать акции Аэрофлота с целью 88 руб

Аналитики Промсвязьбанка ( ПСБ) рекомендуют покупать акции "Аэрофлота" с целью 88 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Росавиация разрешила "Аэрофлоту" осуществлять перелеты в Мексику, Азербайджан, Армению. В то же время из-за ограничений полетов над воздушным пространством Афганистана, компания была вынуждена приостановить полеты в Таиланд. Полагаем, что временная приостановка перелетов в Таиланд не сильно скажется на операционных показателях компании, поскольку рейсы в эту страну из-за коронавирусных ограничений осуществлялись не так часто. В то же время, расширение географии полетов в Мексику, а также другие страны ближайшего зарубежья из регионов должно оказать положительное влияние на темпы восстановления пассажиропотока. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень 88 руб.", - пишут эксперты ПСБ.

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