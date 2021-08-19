Дивдоходность акций М.Видео за 2021г может составить 11,5% - "Открытие Брокер"

Дивидендная доходность акций "М.Видео" по итогам 2021 года может составить 11,5%, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Компания опубликовала в среду сильные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. EBITDA (+37,1% г/г - до 18,311 млрд рублей) и чистая прибыль (+18% г/г - до 6,39 млрд рублей) оказались выше целевых значений в силу ряда единовременных факторов: 3,571 млрд рублей прибыли от продажи goods.ru, а также 2,52 млрд рублей разового дохода от списания задолженности по субсидируемому кредиту.

Зимой ритейлер утвердил новую дивидендную политику, напоминает эксперт инвесткомпании: на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий. Соответственно, указывает Кочетков, менеджмент предложит совету директоров направить на дивиденды за полугодие 6,4 млрд рублей.

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