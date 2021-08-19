Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,8-74,5 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,8-74,5 руб./$1 и на уровне 86,2-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Российская валюта в среду перешла к умеренному снижению на фоне слабого восстановления нефтяных котировок (которые не смогли преодолеть отметку в 70 долларов за баррель) и сокращения интереса к рисковым активам со стороны инвесторов. Курс доллара составил 73,81 руб. (+24,0 коп.), курс евро - 86,38 руб. (+28,0 коп.). Несмотря на данные Минэнерго США, показавшие значительное снижение запасов нефти в стране (на 3,2 млн баррелей), цены на сырье не показали роста: стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,76 за баррель (-0,39%), цена контрактов на нефть марки WTI на октябрь составила $65,94 за баррель (-0,6%)", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт подчеркивает, что рост заболеваемости коронавирусом в Азии и статистические данные, свидетельствующие о замедлении восстановления национальных экономик, оказывают давление на котировки нефти. При этом объем запасов в хранилищах США стал рекордно низким за последние три года, в Сенате заявляют об энергетическом кризисе.

По мнению Бадьянова, в течение дня курс доллара может составить 73,8-74,5 руб./$1, курс евро - 86,2-87,0 руб./EUR1. Рынки в четверг будут оценивают протокол июльского заседания ФРС, опубликованного накануне вечером.

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