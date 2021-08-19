Возможно ослабление рубля до 74,6 руб./$1 и выше в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,6 руб./$1 и даже выше в ближайшее время при дальнейшем ухудшении внешнего фона, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль продолжает дешеветь. Учитывая сильный рост курса доллара и снижение нефти, потери среды в 0,3% нельзя назвать значительными. На утренних торгах в четверг рубль отдал доллару еще 0,2% стоимости. Если внешний фон продолжит ухудшаться, не исключено, что в самое ближайшее время пара доллар/рубль попробует на прочность сопротивления 74,6 руб./$1, закрепление выше которого спровоцирует усиления длинных спекулятивных позиций по паре", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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