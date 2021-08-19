Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся, скорее всего, со снижения

Аналитики полагают, что преобладание негатива на внешних рынках может привести к снижению индекса Мосбиржи в четверг.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "По состоянию на утро четверга на глобальных рынках продолжают преобладать выраженно негативные настроения. Фьючерсы на американские и европейские индексы несут ощутимые потери, ключевые азиатские рынки снижаются, причем, ввиду перспектив ухудшения сантимента на рынках США и Европы, более 1% теряют японский и корейские индексы. Под сильным давлением и цены на нефть. Мы опасаемся развития коррекционных настроений на мировых рынках. Преобладание негативных настроений на глобальных рынках может привести к возврату индекса Мосбиржи в диапазон 3850-3900 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций он в последние дни уже показал опережающую динамику относительно других ключевых мировых фондовых площадок, так что сохранять стабильность при развитии более значительной коррекции на рынке США вряд ли получится. К тому же обычно периоды устойчивости российских индексов бывают непродолжительными. По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Снизу нет никаких важных точек опоры вплоть до области 3770-3785 пунктов, где проходит нижняя граница растущего канала. Сверху в качестве цели мы выделяли уровень 4000 пунктов, однако при текущем фоне вряд ли получится до нее дойти на этой неделе. Наоборот, отмечаю повышенные риски умеренного снижения из-за слабости внешнего фона. Под локальным давлением могут оказаться в основном "голубые фишки", особенно акции нефтяников".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций по индексу Мосбиржи откроется в четверг снижением, учитывая распродажи акций на вечерних торгах в среду. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов - там проходят нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может уйти и ниже".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок в четверг откроется снижением на 1%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Укрепление доллара оказывает давление на широкий спектр активов. Индекс Мосбиржи может протестировать на прочность уровень поддержки 3900 пунктов".