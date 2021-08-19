19 августа 2021 года 09:57
Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся, скорее всего, со снижения
Аналитики полагают, что преобладание негатива на внешних рынках может привести к снижению индекса Мосбиржи в четверг.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "По состоянию на утро четверга на глобальных рынках продолжают преобладать выраженно негативные настроения. Фьючерсы на американские и европейские индексы несут ощутимые потери, ключевые азиатские рынки снижаются, причем, ввиду перспектив ухудшения сантимента на рынках США и Европы, более 1% теряют японский и корейские индексы. Под сильным давлением и цены на нефть. Мы опасаемся развития коррекционных настроений на мировых рынках. Преобладание негативных настроений на глобальных рынках может привести к возврату индекса Мосбиржи в диапазон 3850-3900 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций он в последние дни уже показал опережающую динамику относительно других ключевых мировых фондовых площадок, так что сохранять стабильность при развитии более значительной коррекции на рынке США вряд ли получится. К тому же обычно периоды устойчивости российских индексов бывают непродолжительными. По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Снизу нет никаких важных точек опоры вплоть до области 3770-3785 пунктов, где проходит нижняя граница растущего канала. Сверху в качестве цели мы выделяли уровень 4000 пунктов, однако при текущем фоне вряд ли получится до нее дойти на этой неделе. Наоборот, отмечаю повышенные риски умеренного снижения из-за слабости внешнего фона. Под локальным давлением могут оказаться в основном "голубые фишки", особенно акции нефтяников".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций по индексу Мосбиржи откроется в четверг снижением, учитывая распродажи акций на вечерних торгах в среду. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов - там проходят нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может уйти и ниже".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок в четверг откроется снижением на 1%".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Укрепление доллара оказывает давление на широкий спектр активов. Индекс Мосбиржи может протестировать на прочность уровень поддержки 3900 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
19 августа 2021 года 16:07
Возможно снижение котировок нефти марок Brent и WTI к $63 и $59 за баррель соответственно в ближайшие сессии, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Котировки нефти марок Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ ускорили падение и теряют порядка 3% на фоне... читать дальше
.
19 августа 2021 года 15:44
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 451 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в комментарии.
"Газпром нефть" представила в четверг финансовую отчетность по МСФО за второй квартал 2021 года. Результаты... читать дальше
.
19 августа 2021 года 15:35
Москва. 19 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей шестую сессию подряд нефтью и в связи с уменьшением интереса к риску из-за возможно скорого начала сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.
19 августа 2021 года 15:19
Банк России, скорее всего, продолжит ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании в сентябре текущего года, полагают аналитики Райффайзенбанка.
"На сентябрьском заседании Банка России ужесточение ДКП, вероятнее всего, продолжится. Участники рынка свопов на последней неделе улучшили... читать дальше
.
19 августа 2021 года 14:48
Акции "РусГидро" являются удачной идеей для долгосрочного портфеля, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.
"Акции главного оператора российских ГЭС входят в десятки международных фондов, по доле присутствия не сильно уступая "Роснефти". В России компания занимает 25 место про... читать дальше
.
19 августа 2021 года 14:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.
"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде, демонстрируя краткосрочную коррекцию. Сегодня бенчмарк может найти... читать дальше
.
19 августа 2021 года 14:00
Нефтяные котировки находятся под давлением эпидемиологического негатива и опасений относительно перспектив денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Котировки нефти на фоне укрепляющегося доллара снижаются и торгуются около $66,3/барр. - минимуме... читать дальше
.
19 августа 2021 года 13:28
"Финам" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с целевой ценой 618,45 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 13,6% с учетом дивидендов за 2021 год, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Globaltrans владеет большим и диверсифицированным парком вагонов, который насчитывает 71688 единиц... читать дальше
.
19 августа 2021 года 13:01
Закрепление курса рубля на уровнях существенно выше 74,5 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
"Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный в среду, привел к укреплению доллара, в результате чего индекс доллара достиг девятимесячных максимумов, что... читать дальше
.
19 августа 2021 года 12:39
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 113 рублей за штуку и ожидаемой доходностью 30,4% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Компания расширяет портфель долгосрочных контрактов, предусматривающих транспортировку сжиженного газа... читать дальше
.
19 августа 2021 года 12:15
"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post с прогнозной ценой 80 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Среди представителей отрасли мы рекомендуем обратить внимание на акции Deutsche Post. У... читать дальше
.
19 августа 2021 года 11:51
Замедление инфляции в августе-начале сентября позволит ЦБ РФ удержать ключевую ставку на уровне 6,5% годовых, говорится в комментарии Росбанка.
Аналитики банка напоминают, что, по оценке Росстата, за период c 10 по 16 августа было зафиксировано снижение потребительских цен на 0,01%, при этом... читать дальше
.
19 августа 2021 года 11:43
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в четверг ускорил откат на возросших оборотах вслед за падением мировых фондовых площадок и нефти (Brent откатилась ниже $67 за баррель) после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания программы стимулирования уже в текущем году; индекс Мосбиржи не удержал рубеж 3900 пунктов и упал в район 3865 пунктов во главе с бумагами "Русала" и "Роснефти". читать дальше
.
19 августа 2021 года 11:31
Возможен рост котировок акций "Газпром нефти" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.
"Финансовые результаты "Газпром нефти" по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года в целом можно назвать ожидаемыми за счет восстановления нефтяной отрасли и... читать дальше
.
19 августа 2021 года 11:11
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 645 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
"Совет директоров "Роснефти" 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за первое полугодие 2021г, сообщает компания. Также будет... читать дальше
.