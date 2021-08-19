Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика:

- "Газпром нефть", "Магнит", "МТС" и Qiwi опубликуют финансовые результаты;

- В России выйдут еженедельные данные по золотовалютным резервам;

- В США ожидаются отчёт по заявкам на пособие по безработице (15:30 МСК), индекс опережающих экономических индикаторов, а также индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии.

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