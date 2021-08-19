Индекс Мобиржи начнет торги в четверг со снижения - "Алор Брокер"

Индекс Мобиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российский рынок акций по индексу Мосбиржи откроется в четверг снижением, учитывая распродажи акций на вечерних торгах в среду. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов - там проходят нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может уйти и ниже", - указывает Антонов.

"Российский рынок акций в среду прервал восходящий тренд из-за ухудшения внешнего фона. На мировых площадках усилились коррекционные настроения. "Масло в огонь" подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка. В общем это не новость. Рынок ждет объявления этого решения в ближайшие недели. Естественно, что первая реакция будет негативной, и фондовые рынки просядут в основном за счет сокращения маржинальных "лонгов", - пишет эксперт инвесткомпании. - Но если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такую картину мы будем наблюдать и сейчас. О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов".

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