Котировки ОФЗ краткосрочно могут оказаться под умеренным давлением - ПСБ

Котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением в краткосрочной перспективе на фоне снижения глобального аппетита к риску на рынках, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая ОФЗ по итогам торгов в среду практически не изменилась - доходность 5-летних бумаг составила 6,79% годовых, 10-летних - 6,89% годовых (+1 б.п.). Краткосрочно, котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением на снижении глобального аппетита к риску на рынках. Вместе с тем до конца года мы позитивно смотрим на длинные ОФЗ, ожидаем дальнейшее снижение доходностей по мере затухания инфляционных процессов", - пишет эксперт ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Аналитик банка также обращает внимание, что Минфин в среду провел два успешных безлимитных аукционов по 10- и 20-летним ОФЗ при рекордном спросе с середины апреля. По 10-летнему выпуску спрос составил 188 млрд. руб., удовлетворено заявок на 94 млрд. руб. На 20-летний выпуск спрос был скромнее из-за длины бумаги - 43 млрд. руб. (удовлетворено заявок на 31,3 млрд. руб.). Премия ко вторичному рынку составила порядка 4-6 б.п. При этом премия на уровне 15 б.п. к "старым" досанкционным выпускам по-прежнему сохраняется, отмечает Грицкевич.

"Поддержку аукционам оказало погашение выпуска ОФЗ 26217 на 290 млрд руб. - на фоне ожидания скорого завершения цикла повышения ключевой ставки и стабилизации инфляции инвесторы, очевидно, решили заметно удлинить дюрацию портфелей, переложившись в длинные ОФЗ. Минфин, в свою очередь, также заинтересован в удлинении долга, в результате чего на аукционах уже давно не предлагает выпуски короче 8 лет", - пишет эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.