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19 августа 2021 года 09:22
Возможно снижение котировок нефти до $64,5-66/барр. в ближайшее время - BCS Express
Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровней $64,5-66 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Давление на нефть продолжает оказывать пандемия COVID-19, из-за которой восстановление экономики и спроса на топливо оказалось под угрозой. В среду нефтяные фьючерсы снижались. Контракты на марки Brent и WTI обновили трехмесячные минимумы, при этом активная фаза снижения пришлась на вторую половину дня. Через час после публикации недельной статистики от EIA котировки спустились ниже локальной поддержки в $68,8 за баррель и ускорились. Причин ожидать разворота пока нет, покупатели могут перехватить инициативу только в районе $64,5-66 за баррель", - отмечают аналитики инвесткомпании. Также эксперты констатируют, что, по данным EIA, запасы нефти и дистиллятов на прошлой неделе снизились больше прогнозов. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе составили 21,5 млн б/с (+1 млн б/с). Среднее за 4 дня выросло до 20,8 млн б/с, что отражает сохранение сезонно высокого спроса на топливо. Поставки бензина незначительно снизились - с 9,4 до 9,4 млн б/с. "Среди негативных факторов можно отметить рост запасов бензина на 0,7 млн против ожидаемого снижения на 1,7 млн барр. Также пристальное внимание мог привлечь рост добычи до 11,4 млн б/с, который идет с небольшим опережением прогнозов от EIA. Ведомство ожидает в III квартале средний уровень добычи на уровне 11,17 млн б/с, но к середине квартала показатель уже находится ближе к 11,3 млн б/с. Опережающий рост американской добычи вряд ли сможет существенно повлиять на рыночный баланс, но он может оказать давление на сентимент и способствовать пересмотру прогнозов на 2022 год, что негативно для котировок нефти", - указывают в BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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