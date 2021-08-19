"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Palantir с прогнозной ценой $29,3

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Palantir Technologies Inc. с прогнозной ценой $29,3 за штуку в среднесрочной перспективе, что предполагает потенциал роста 22,6% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Palantir Technologies на прошлой неделе отчитался о сильных финансовых результатах за II квартал 2021 года, констатируют эксперты.

Выручка разработчика увеличилась на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $376 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0,04 за акцию, что на $0,01 выше, чем ожидалось. В результате показатели Palantir превзошли не только собственные прогнозы, но и все ожидания аналитиков, отмечают в инвесткомпании. В сентябре Palantir ожидает выручку в $385 млн, что слегка опережает прогнозы Уолл-Стрит в $380 млн.

Рост показателей обусловлен увеличением клиентской базы на американском рынке. Количество клиентов увеличилось со 139 до 169 с конца прошлого года, констатируют в "КИТ Финанс Брокер". За II квартал 2021 года было подписано 62 договора.

"Напомним, Palantir планирует к 2025 году увеличить выручку в 4 раза - до $4 млрд за счет наращивания клиентской базы. Таким образом, на фоне сильных финансовых результатов и повышения прогнозов, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций Palantir со среднесрочной целью $29,3", - указывают эксперты инвесткомпании.

Palantir Technologies Inc. - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы США.

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