Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг на отрицательной территории, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Что касается российского рынка акций, то он в последние дни уже показал опережающую динамику относительно других ключевых мировых фондовых площадок, так что сохранять стабильность при развитии более значительной коррекции на рынке США вряд ли получится. К тому же обычно периоды устойчивости российских индексов бывают непродолжительными, - пишет аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Снизу нет никаких важных точек опоры вплоть до области 3770-3785 пунктов, где проходит нижняя граница растущего канала. Сверху в качестве цели мы выделяли уровень 4000 пунктов, однако при текущем фоне вряд ли получится до нее дойти на этой неделе. Наоборот, отмечаю повышенные риски умеренного снижения из-за слабости внешнего фона. Под локальным давлением могут оказаться в основном "голубые фишки", особенно акции нефтяников".

Финансовые отчеты за II квартал 2021 года в четверг опубликуют En+, "МТС", Qiwi, "Газпром нефть" и "Черкизово", отмечает Карпунин. Также на четверг назначено заседание совета директоров "Распадской".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.