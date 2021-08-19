Рубль в четверг утром слабеет к доллару и растет к евро вслед за движением валют на Forex

Москва. 19 августа. Доллар США умеренно растет, евро снижается на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,87-73,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,955 руб./$1 (+13,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,34 руб./EUR1 (-13 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,58 коп. к уровню закрытия 18 августа, до 79,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,17 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 21,9 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и повышается к евро на старте торгов 19 августа вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар США ускорил рост на Forex после публикации протокола июльского заседания ФРС США. Согласно документу, большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $67,47 за баррель, что на 1,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,56 за баррель, что на 1,37% ниже уровня на закрытие рынка 18 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 и китайский CSI300 теряют 0,73% каждый. Фьючерс на американский индекс S&P 500 остается вблизи значений предыдущего закрытия.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне публикации протокола июльского заседания ФРС. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 1,08%, Standard & Poor's 500 - на 1,07%, Nasdaq Composite потерял 0,89%.