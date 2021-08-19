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19 августа 2021 года 09:30

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 19 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что представители руководства регулятора все больше соглашаются с тем, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году. Большинство представителей руководства Федрезерва полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В поддержку сворачивания мер стимулирования в последнее время выступают все больше представителей руководства ФРС. Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике. Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США. Розенгрен заявил, что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов и завершить программу к середине 2022 года.

Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19. "Пока не ясно, окажет ли штамм "дельта" заметное влияние на экономику, будем смотреть", - сказал он, выступая перед студентами и учителями в рамках виртуального мероприятия. Пауэлл не стал комментировать, что будет дальше с политикой ФРС, и не стал подробно рассказывать о том, как, по его мнению, будет вести себя экономика в ближайшие месяцы. Встреча со студентами не предполагала обсуждения вопросов денежно-кредитной политики, отмечает The Wall Street Journal.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на фоне публикации протокола июльского заседания Федрезерва. Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре.

Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 мск снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Давление на индикаторы оказывают сохраняющиеся опасения по поводу ужесточения норм регулирования китайских компаний, несмотря на то, что китайский Комитет по делам экономики сообщил, что власти должны добиться баланса между обеспечением стабильного роста экономики и предотвращением финансовых рисков. Южнокорейский индекс Kospi к 8:11 мск опустился на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:13 мск потерял 0,5%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в ходе торгов в четверг, продолжая снижаться шестую сессию подряд. Котировки находятся вблизи минимумов за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 1,6% - до $67,14 за баррель. В среду их цена снизилась на 1,16%, составив на закрытие $68,23 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,94% - до $64,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 1,7%, завершив день на отметке $65,46 за баррель.

Опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики США указали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей. Вместе с тем товарные запасы бензина выросли на 696 тыс. баррелей и составили 228,16 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,834 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,571 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,04%, поднявшись до 724,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,44%), "ТМК-001P-02" (+0,3%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-19" (-0,35%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,07%) и "Сбербанк БО-37" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) в полном объеме разместил выпуск облигаций, предназначенный для квалифицированных инвесторов, серии ГПБ-КИ-01 объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска 5 лет, однако банк принял решение о досрочном погашении выпуска через 329 дней (около 9 месяцев). Ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых, кроме того, предусмотрен дополнительный доход, размер которого привязан к акциям "Газпрома" (MOEX: GAZP). Банк России в середине июля зарегистрировал 4 выпуска облигаций Газпромбанка серий ГПБ-КИ-01 - ГПБ-КИ-04 объемом по 500 млн рублей каждый со сроком обращения 5 лет. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 20 августа проведет сбор заявок на облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 300 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 25 августа.

ООО "Балтийский лизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,04% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а дату окончания 17-го купона - 17,5% от номинала. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет 25 августа. Техразмещение запланировано на 30 августа.

Совкомбанк в первой половине сентября проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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