Цены на нефть находятся вблизи минимумов за 3 месяца

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением. Фондовые индексы государств АТР снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол показал, что представители руководства регулятора все больше соглашаются с тем, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году.

Большинство представителей руководства Федрезерва полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В поддержку сворачивания мер стимулирования в последнее время выступают все больше представителей руководства ФРС.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике.

Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США.

Розенгрен заявил, что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, и завершить программу к середине 2022 года.

Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

"Пока не ясно, окажет ли штамм "дельта" заметное влияние на экономику, будем смотреть", - сказал он, выступая перед студентами и учителями в рамках виртуального мероприятия.

Пауэлл не стал комментировать, что будет дальше с политикой ФРС, и не стал подробно рассказывать о том, как, по его мнению, будет вести себя экономика в ближайшие месяцы. Встреча со студентами не предполагала обсуждения вопросов денежно-кредитной политики, отмечает The Wall Street Journal.

Опубликованные в среду статистические данные указали на более существенное, чем ожидалось, падение числа новостроек в США в июле.

Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек составляло 1,65 млн, а не 1,643 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в США в июле на 2,6% по сравнению с ранее объявленным уровнем прошлого месяца - до 1,6 млн.

Акции Lowe's Cos. (SPB: LOW) подорожали на 9,6%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, во втором квартале 2021 финансового года получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков и дала оптимистичный годовой прогноз.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 0,6%. Второй по числу абонентов американский оператор связи, принадлежащий германской телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG, в среду подтвердил факт кражи хакерами персональной информации около 49 млн клиентов, в том числе потенциальных.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT) снизились на 2,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 7,7%, выручку - на 9,5%. При этом рост сопоставимых продаж Target в минувшем квартале составил 8,9% (прогноз - 8,8%), существенно замедлившись по сравнению с 22,9% в предыдущем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 382,59 пункта (1,08%) и составил 34960,69 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 47,81 пункта (1,07%), опустившись до 4400,27 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 130,27 пункта (0,89%) и составил 14525,91 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года, свидетельствует протокол.

В декабре 2020 года комитет Федеральной резервной системы заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 7:57 мск опускается на 0,7%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся бумаги Tokai Carbon Co. Ltd. (-6,89%), Showa Denko K.K. (-6.63%) и SCREEN Holdings Co. Ltd. (-5,88%).

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дешевеют на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,8%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,1%.

Рыночная стоимость интернет-компании Rakuten уменьшается на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 мск снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Давление на индикаторы оказывают сохраняющиеся опасения по поводу ужесточения норм регулирования китайских компаний, несмотря на то, что китайский Комитет по делам экономики сообщил, что власти должны добиться баланса между обеспечением стабильного роста экономики и предотвращением финансовых рисков, пишет Trading Economics.

В лидерах падения в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже находятся бумаги интернет-компании Meituan (-5,5%), нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. (-5,25%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-4,31%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дешевеют на 1,3%. Компания в среду отчиталась об увеличении чистой прибыли во втором квартале текущего года на 29% на фоне уверенного роста выручки от бизнес-услуг и рекламных операций, компенсировавших замедление роста показателя в игровом сегменте.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:11 мск опустился на 1,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:13 мск снизился на 0,5%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, упал до 4,6% в июле с 4,9% месяцем ранее, показатели официальные статданные. Это стало неожиданностью для аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя до 5%, согласно Trading Economics. Показатель стал минимальным с декабря 2008 года, при этом снижение уровня безработицы было отмечено по итогам девятого месяца подряд.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 6,3% и 5,9%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в четверг, продолжая снижаться шестую сессию подряд.

Котировки находятся вблизи минимумов за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса, пишет Trading Economics.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 МСК подешевели на $0,91 (на 1,33%) - до $67,32 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,80 (1,16%), составив на закрытие $68,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,08 (1,65%) - до $64,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $1,13 (1,7%), завершив день на отметке $65,46 за баррель.

Опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики США указали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 696 тыс. баррелей и составили 228,16 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.