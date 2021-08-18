Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после продолжительного роста, лидировали в откате металлурги

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после продолжительного роста, "бычий" настрой ослаб на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и неспособности нефти Brent отыграть рубеж $70 за баррель; индекс РТС снизился после семи сессий безостановочного роста, при этом в откате лидировали металлурги.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3925,17 пункта (-0,5%, максимум дня и новый пик - 3949,07 пункта), индекс РТС - 1675,21 пункта (-0,9%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 73,82 рубля (+0,25 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "Московской Биржи" (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании"БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нефть не смогла развить полноценный отскок, подешевел рубль, рынок акций умеренно просел после ралли к новым максимумам индекса МосБиржи. Однако, несмотря на серьезную ситуацию с пандемией, а также вероятное объявление на сентябрьском заседании Федрезерва США старта сворачивания монетарных стимулов, глобальные инвесторы продолжают выкупать любые провалы. Эта стратегия уже долгие годы показывает свою эффективность благодаря избытку ликвидности со стороны ключевых центробанков, и пока они не начали сокращать ее, то вряд ли мы увидим серьезное и продолжительное снижение рисковых активов, полагает эксперт.

Учитывая выходящие в последнее время более слабые данные по крупнейшим экономикам, многие инвесторы надеются, что ключевые ЦБ повременят с ужесточением денежно-кредитных условий. На этом фоне важное значение для рынков может иметь публикация в 21:00 МСК протоколов последнего заседания ФРС, которые способны пролить свет на соотношение среди чиновников американского регулятора сторонников и противников сворачивания монетарных стимулов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром обновил рекорд и столкнулся с желающими зафиксировать прибыль на фоне негативных настроений в Европе.

Отраслевой индекс транспорта подрос благодаря бумагам "Аэрофлота", который продолжает восстанавливать маршруты, закрытые во время первой волны пандемии. Сектор металлов и добычи просел из-за слабости бумаг "РусАла", сталеваров и "Норникеля". Нефть с утра подогревалась статистикой API о сокращении запасов нефти и бензина, но к вечеру цены растеряли все достижения.

Впереди протокол заседания ФРС и возможные намеки на сроки сокращения покупки облигаций. Wall Street Journal пишет, что некоторые представители ФРС хотят полностью завершить программу покупки облигаций уже в середине 2022 года. Протокол должен будет частично дать ответы на то, что послужит ориентиром для начала сокращения покупок. Распространение COVID-19-Delta в США может заставить ФРС проявить сдержанность в попытках ужесточения денежной политики. Однако еще на прошлой неделе многие представители регулятора не считали новый штамм чем-то важным для экономики, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в целом уже готовы к более жесткому тону Федрезерва после многочисленных высказываний его представителей, предвещающих как минимум объявление о планах сокращения покупок облигаций этой осенью. Тем не менее, любое официальное подтверждение подобного сценария рискованно для краткосрочных покупателей.

Отчет Минэнерго США показал неожиданное увеличение запасов бензина и рост нефтедобычи до 10,4 млн б/с с уровня 10,3 млн б/с неделей ранее. На перспективу дальнейшего повышения производства нефти в США указали также пятничные данные Baker Hughers, свидетельствовавшие о росте числа буровых установок на прошлой неделе.

На рынке акций РФ серьезной опасности для покупателей текущая коррекция не представляет, но ее развития стоит ожидать при закреплении индексов МосБиржи и РТС ниже поддержек 3900 и 1670 пунктов соответственно. Рынки консолидировались в преддверии сигналов ФРС в отношении денежно-кредитной политики, которые поступят в протоколах заседания ФРС, а на следующей неделе - в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле. В краткосрочном периоде по рисковым активам сохраняется опасность развития сдержанной коррекции в случае ужесточения тона ФРС, а российский рынок может уйти ниже при дальнейшей фиксации прибыли по ряду эмитентов. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3880-3980 пунктов, считает Кожухова.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX вырос на 0,3%, FTSE и CAC 40 теряют 0,2-0,7%), проседают Штаты (индекс S&P 500 теряет 0,2%) в ожидании публикации протокола июльского заседания Федрезерва США.

Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

В США в среду вышла слабая статистика по недвижимости: число новостроек в июле сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,6%.

Нефть вечером в среду развернулась вниз после выхода неоднозначной статистики Минэнерго США по запасам сырья. Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,45-3,1 млн), запасы бензина выросли на 696 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2-2,3 млн баррелей), а резервы дистиллятов сократились на 2,7 млн баррелей (ожидалось повышение на 0,2-0,7 млн).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,67 за баррель (-0,5% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $66,08 за баррель (-0,8% и -1% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-7,1%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-6,1%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,6%).

Чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла в 2,5 раза, до 1,15 млрд рублей с 460 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая выручка увеличилась на 20%, до 30,752 млрд рублей. Совет директоров "Белуги" рекомендовал выплатить 72,76 рубля на акцию за I полугодие.

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,7%, до 2432 рублей) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 85,27 рубля на акцию.

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+39,8% и +30,8% "префы"), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+14,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,4% и +9,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID)) (+1,8%, до 652 рублей) в первом полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО (IAS 17) на 18% в годовом выражении, до 6,39 млрд рублей. EBITDA выросла на 37,1% (до 18,311 млрд рублей), рентабельность этого показателя составила 8,6% против 7,7% годом ранее, сообщил ритейлер. "М.Видео-Эльдорадо" может выплатить 6,4 млрд рублей дивидендов за I полугодие с учетом прибыли выше целевых значений, сообщил гендиректор ритейлера Александр Изосимов (его слова процитированы в сообщении компании).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина, рентабельность компании "М.Видео" снизилась после высоких результатов прошлого года, вернувшись к нормальным значениям. В прошлом году офлайновые магазины были закрыты во время локдауна, что позволило снизить расходы. Компания получила единовременную прибыль от продажи маркетплейса "Goods.ru" в размере 3,6 млрд руб., в результате чего чистая прибыль увеличилась до 6,4 млрд руб. Благодаря этому дивидендная доходность за первое полугодие может составить 5,6%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,4 млрд рублей (из них 11,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,27 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").