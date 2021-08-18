Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- финансовые результаты "Газпром нефти", En+, "МТС", Qiwi, "Магнита", "Черкизово" за 2К21 г по МСФО;

- совет директоров Распадской обсудит дивиденды за I полугодие 2021г;

- квартальные результаты CNOOC.

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