Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 18 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценных изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 17 августа и составила 114,97% от номинала, что соответствует доходности 1,47% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,465% от номинала, что соответствует доходности 0,055% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к вторнику и составил 141,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 12 базисных пунктов - до 138,33% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,39% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 23 базисных пункта - до 132,8% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,40% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели за день на 10 базисных пунктов - до 113,93% от номинала, что соответствует доходности 1,7% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году выросли на 3 базисных пункта, подорожав до 108,68% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 0,655% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 129,27% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,515% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 7 базисных пунктов, подешевев до 112,47% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,98% годовых).

"Российские суверенные еврооблигации торгуются сегодня практически без изменений, следуя за динамикой американских казначейских обязательств. Вчерашнее выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла не оказало влияния на долларовые ставки. Рынок находится в ожидании публикации протоколов июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, а также симпозиума в Джексон-хоуле на следующей неделе, где, возможно, будет пролит свет относительно сроков начала сокращения программы количественного стимулирования", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов.