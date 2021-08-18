Акции ФосАгро - хорошая ставка на поздний суперцикл в сырье - "Атон"

Акции "ФосАгро" - хорошая ставка на поздний суперцикл в сырье, считают аналитики инвестиционной компании "Атон", подтверждая рейтинг "выше рынка" по бумагам компании.

"Мы считаем, что акции "ФосАгро" - хорошая ставка на поздний суперцикл в сырье. В отличие от металлов, рост цен на удобрения начался на 3-6 месяцев позже, в то время как предполагаемый дисконт в оценке по спотовым ценам и текущему курсу рубля выше для "ФосАгро" (50%), чем для стали (30%) и цветных металлов (20%). Мы повышаем целевую цену "ФосАгро" до $26/GDR, что подразумевает потенциал роста 36%, и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка", включая "ФосАгро" в наш список топ-акций в горно-металлургическом секторе", - отмечают эксперты "Атона" Андрей Лобазов и Мария Федорова.

Цены на удобрения стремительно выросли из-за ограниченного предложения, высокого спроса и геополитической напряженности - цена DAP Baltics FOB достигла $630/т, указывают эксперты. Запасы ниже нормы, а значит дефицит на мировых рынках сохранится, чему способствуют и высокие цены на урожай, и приостановка экспорта Китаем, которая лишит экспортные рынки до 2 млн т в этом году.

"ФосАгро" удалось избежать недавно введенной для сектора экспортной пошлины 15% на 2П21 (которая могла транслироваться в налоги на $200 млн), и мы полагаем, что ее акции будут особенно чувствительны к новым налогам, если она будет включена в список компаний, на которые распространятся новые налоги в 2022, - пишут Лобазов и Федорова. - Тем не менее, мы считаем, что этот риск частично смягчается тем, что "ФосАгро" имеет самое высокое в секторе соотношение капзатраты/EBITDA 1П21 (28%) и планы по строительству новых заводов по производству аммиака и карбамида на 120 млрд руб., а также обладает относительно умеренной рентабельностью (рентабельность EBITDA 45% ) и уже предложила дисконты отечественным фермерам для охлаждения внутреннего рынка".

Оценка "ФосАгро" остается очень привлекательной - по мнению экспертов "Атона", бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4,2x 2021 и 3,6x 2022 против своего собственного 5-летнего среднего 6,2x. Аналитики считают, что рынок слишком консервативен в прогнозах для "ФосАгро" - ее показатель EBITDA 1H21 составляет уже 56% от консенсус-прогноза на 2021 (предполагая снижение EBITDA 2П21 на 21% п/п, тогда как прогнозы по ценам на удобрения предполагают рост п/п).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.