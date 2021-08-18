BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Analog Devices

Аналитики BCS Express сохраняют умеренно позитивную оценку акций Analog Devices в долгосрочной перспективе за счет сохраняющегося кризиса полупроводников, из которого эмитент извлекает выгоду на фоне высокого спроса, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Analog Devices опубликовала финансовые результаты за III квартал 2021 финансового года (II квартал 2021 года), которые оказались выше ожиданий. Также немного выше моделей оказались прогнозы компании на следующий квартал. Котировки акций снижаются в текущий момент, что, вероятно, связано с фиксацией прибыли фондов после сильного отчета. При этом снижение еще может продолжиться в краткосрочной перспективе, - отмечает эксперт Павел Гаврилов. - С технической стороны происходит коррекция после недавнего обновления исторического максимума, при этом индикатор RSI не сообщает о перекупленности. Сейчас велик риск спуска цены бумаги к уровню $163. При пробое поддержки сверху вниз можно говорить об ухудшении ситуации".

Совет директоров Analog Devices объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,69 на акцию, обращает внимание аналитик BCS Express.

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