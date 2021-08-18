Закрепление цены акций М.Видео выше 661 руб. приведет, вероятно, к росту до 680-690 руб. - "Велес Капитал"

Закрепление котировок акций "М.Видео" выше уровня в 661 рубль позволит, вероятно, продолжить повышение в район 680-690 рублей в краткосрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"М.Видео" в среду представила сильные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2021 года, которые показали рост скорректированной чистой прибыли на 18% г/г, до 6,39 млрд руб., при увеличении выручки и EBITDA на 22,3% и 37,1% соответственно, констатирует Кожухова. При этом менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров промежуточные дивиденды в размере всей скорректированной прибыли за полугодие.

"С технической точки зрения котировки акций "М.Видео" в среду совершили скачок наверх к максимуму с середины июня, но позже отступили ниже. Преодоление сопротивления 661 руб. станет ключевым в определении дальнейшего краткосрочного направления движения бумаг. Способность закрепиться выше, скорее всего, позволит продолжить повышение в район пиков мая и июня (680-690 руб.), чего не исключает перешедший к восходящему тренду ADX. Неплохие перспективы краткосрочного роста сохраняются выше поддержки 640 руб., но среднесрочно бумаги остаются под нисходящим давлением как минимум до закрепления выше 690 руб." - отмечает эксперт "Велес Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.