"Финам" рекомендует держать акции Boeing с прогнозной ценой $250

"Финам" рекомендует держать акции Boeing Co. с прогнозной ценой $250 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 5,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Длинные позиции, по мнению экспертов, стоит формировать на ценовых коррекциях.

"Мировые авиаперевозчики постепенно наращивают мощности, увеличивают частоту полетов и в то же время заключают контракты на поставку новых самолетов, что дает толчок и авиастроению. В частности, крупнейший производитель пассажирских самолетов Boeing во II квартале текущего года увеличил поставки гражданских самолетов почти в четыре раза (до 79 против 20 за аналогичный период прошлого года). При этом с конца прошлого года, когда было получено разрешение на возобновление эксплуатации лайнеров 737 MAX, компания поставила более 130 коммерческих самолетов, в том числе 50 во II квартале, - отмечают в "Финаме".

Boeing Co. - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов. Компания занимает лидирующие позиции в области противоракетной обороны, пилотируемых космических полетов и услуг по запуску космических аппаратов.

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