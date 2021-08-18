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18 августа 2021 года 15:34

Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску

Москва. 18 августа. Доллар и евро развернулись вверх после утренней просадки и умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине из-за общемирового уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,36 руб./EUR1, подорожав на 26 копеек. При этом ранее евро опускался ниже 86 руб./$1 впервые с 29 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,6 копейки - до 79,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 августа на 1,2 копейки, до 73,4633 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,94 копейки, до 86,121 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Внимание инвесторов сосредоточено на протоколе июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован позднее в среду. Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19, накануне заявил глава ФРС Джером Пауэлл. "Пока не ясно, окажет ли штамм "дельта" заметное влияние на экономику, будем смотреть", - сказал он, выступая перед студентами и учителями в рамках онлайн-мероприятия.

Пауэлл не стал комментировать, что будет дальше с политикой ЦБ, и не стал подробно рассказывать о том, как, по его мнению, будет вести себя экономика в ближайшие месяцы. Встреча со студентами не предполагала обсуждения вопросов денежно-кредитной политики, отмечает The Wall Street Journal.

Председатель ФРС сказал, что восстановление американской экономики пока не завершено. "Пандемия COVID-19 по-прежнему бросает тень на экономическую активность, - отметил он. - Видите ли, мы не можем пока объявить о победе".

Между тем президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на другом мероприятии выразил обеспокоенность относительно того, что более опасный штамм COVID-19 может означать для страны.

"В июне и июле я был настроен очень оптимистично, - отметил он. - Казалось, что в конце туннеля виден свет и всё скоро закончится, а потом появился штамм "дельта", который намного более заразен". "Если люди будут нервничать, это может привести к более медленному восстановлению экономики", - добавил Кашкари.

Также он сказал, что повышение процентных ставок с нынешнего уровня произойдет не раньше, чем через несколько лет.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" вырос, сегодня он снижается. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вчерашнее выступление главы ФРС не оказало существенного влияния на рубль. Сегодняшняя публикация протокола заседания ФРС запланирована на 21:00 МСК, и реакцию рубля на нее мы увидишь лишь завтра. Впрочем, мы ожидаем, что инвесторы также не отреагируют значительно на публикацию "минуток". В остальном сегодня не ожидается значимых событий на рынке, и курс "доллар-рубль" может быть малоподвижным с потенциалом к небольшому снижению в сторону 73,3 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Против рубля сейчас играет нефть, которая во вторник снижалась четвертый день подряд. Сегодня Brent пытается развернуться, отыграв большую часть вчерашних потерь, но фьючерсам определенно не хватает импульса, тем более что впереди - барьер в виде психологической отметки $70 за баррель, подкрепленный 100-дневной скользящей средней, которая располагается непосредственно над этим уровнем. Еще более важным препятствием для укрепления нашей валюты является сильный доллар, который полностью отыграл потери, понесенные в конце прошлой недели. Более того, USD ростом отреагировал на слабые данные по американским розничным продажам, а значит, участники рынка продолжают верить в более раннее сворачивание стимулов ФРС. В этом контексте интересным будет протокол заседания ФРС, который будет опубликован позднее сегодня, уже после закрытия российских площадок. Соответственно, рубль будет реагировать на это событие уже в четверг", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем в ходе торгов в среду после снижения по итогам четырех дней подряд. Поддержку котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), указавшие на падение запасов сырья в США.

Тем не менее, на рынке сохраняются опасения по поводу спроса на фоне роста числа заражений новым штаммом коронавируса в мире и последних статданных из США и Китая, свидетельствующих о замедлении роста экономики этих стран. Давление на рынок также оказывает рост доллара, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,32% - до $69,94 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,18%, до $67,12 за баррель.

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает агентство Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Данные API указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны обнародует в среду.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина - 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов - 700 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в среду. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 2 б.п. - до 6,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. и составила 6,87% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 7,32% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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